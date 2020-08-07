JAC Motors начал продажи модернизированных грузовиков N-серии

С августа нынешнего года на российском рынке доступны для заказа у официальных дилеров обновленные версии коммерческих автомобилей JAC N80 и JAC N120. Официальный дистрибьютор JAC Motors в России, компания «Джак автомобиль», при участии партнеров основательно поработал над модернизацией как шасси, так и возможностями надстроек.

Улучшенные версии больше соответствуют дорожным условиям России и потребностям клиентов. Напомним, что еще на стадии выхода на российский рынок данные автомобили ранее уже были адаптированы к нашим условиям эксплуатации. Так, например, в N80 специально для России были применены: дополнительное утепление кабины, нижняя защита двигателя, морозоустойчивые резиновые детали, отопитель салона повышенной производительности, москитная сетка и теплоизоляционный экран на радиаторе системы охлаждения, предпусковой жидкостный подогреватель и многое другое.

Теперь же, после очередной модернизации, у JAC N80 увеличен топливный бак (до 200 литров), колея передних и задних колес стала шире (на 45 и 125 мм соответственно), а на передней оси появился стабилизатор поперечной устойчивости. Использование колес другого диаметра (17,5 дюйма) позволило уменьшить высоту рамы от земли, что значительно облегчило процесс погрузки-разгрузки автомобиля. Конструкция рамы претерпела целый ряд изменений, направленных на усиление грузоподъемности. А главное - появилось три варианта колесных баз разной длины (3365 мм, 3845 мм, 4475 мм).

Что касается JAC N120, то здесь к базовой колесной модификации с расстоянием между осями 4700 мм добавились короткая и длинная версии (3845 мм и 5300 мм соответственно). Как и у JAC N80 - была понижена высота рамы и увеличена колея передней и задней осей. Шоссейные шины Giti уступили место покрышкам Triangle с более развитым рисунком протектора размерностью 245/70 и индексом скорости M (130км/ч).

Три варианта колесных баз у каждой из моделей позволяют разнообразить варианты надстроек без дополнительных технических изменений конструкций, а в результате проведенных доработок шасси удалось существенно уменьшить радиус поворота. Из других доработок: рамы для обеих моделей теперь изготавливают из нового сорта стали с улучшенными характеристиками, а для окраски применяют эмаль, позволяющую увеличить ресурс и сократить затраты на ремонт лакокрасочного покрытия. Кроме всего прочего, у автомобилей появился внешний выключатель массы.

Соответствующие сертификаты ОТТС производителем получены.

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