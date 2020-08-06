ТОП-10 cамых продаваемых SUV в России по итогам июля

Самой популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке в июле вновь стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце продажи этой модели выросли почти на треть (+32%) и составили 7 122 автомобиля, согласно данным АЕБ.

Второе место занял еще один «кореец» - KIA Sportage с показателем 3 750 проданных машин, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. Третьим стал Volkswagen Tiguan, на котором остановили свой выбор 3 336 покупателей (+18%). Далее идет Toyota RAV4, разошедшаяся тиражом 3 311 экземпляров (-1%), а замыкает пятерку самых популярных SUV в России Renault Duster, чьи продажи составили 2 916 машин (+8%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам июля также вошли LADA 4x4 (2 697 шт., +6%), Skoda Karoq (2 515 шт.), Nissan Qashqai (2 157 шт., +30%), Mazda CX-5 (2 015 шт., +1%) и Renault Kaptur (1 774 шт., -20%).

Найти эти кроссоверы и внедорожники (а также другие модели) можно в автосалонах проверенных дилеров.