Самые популярные кроссоверы SUV (C) за полгода подросли в цене на 5 – 8%

В первом полугодии 2020 года был отмечен рост цен на все легковые автомобили. Чтобы понять, насколько подорожали самые популярные кроссоверы сегмента SUV C, обратимся к обзору специалистов проекта «Цена Авто». В исследовании представлены лидеры по количеству продаж за 6 месяцев 2020 года – Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai и KIA Sportage.

В базовой комплектации они оснащены механической коробкой передач и имеют полный привод. Двигатели у Toyota RAV4 и KIA Sportage – объемом 2 литра мощностью 149 и 150 л.с. соответственно. Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai оборудованы менее мощными моторами – 1,4 л (125 л.с.) и 1,2 л (115 л.с.) соответственно.

Чаще других за указанный период цены повышались у KIA Sportage – 4 раза. И если в январе 2020 года стоимость* корейского кроссовера была 1 млн 389 тысяч 900 рублей, то к июлю эта цифра составляла уже 1 млн 464 тысяч 900 рублей. В итоге стоимость автомобиля выросла на 5,5%.

Такую же прибавку (+5,5%) к январской цене получил и Toyota RAV4. Он менял стоимость дважды (1 млн 756 тысяч – январская цена, 1 млн 852,5 тысячи – июльская). А вот Nissan Qashqai получил новый ценник лишь однажды – он подрос в цене с 1 млн 250 тысяч до 1 млн 319 тысяч рублей, показав при этом наименьший рост (+5,4%).

Самый большой рост стоимости показал Volkswagen Tiguan (+7,8%). В январе – июне 2020 года цена на немецкий кроссовер поднималась 3 раза. Сейчас стоимость одного из самых популярных автомобилей сегмента SUV (C) составляет 1 млн 659 тысяч рублей (было 1 млн 539 тысяч).

Все актуальные цены на автомобили можно посмотреть на сайте «Цена Авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили в минимальной комплектации текущего года производства.