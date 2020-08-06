ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России в июле 2020 года

Бестселлером российского авторынка по итогам июля стала LADA Granta, чья реализация составила 11 450 автомобилей (+7%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Следом идет LADA Vesta с показателем 9 807 машин, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Замкнул тройку лидеров самый популярный в сегменте SUV кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 7 122 экземпляров (+32%).

В ТОП-5 также вошли KIA Rio с результатом 7 031 проданный автомобиль (-2%) и Volkswagen Polo, чьи продажи достигли 6 847 единиц (+49%).

Далее идет компактный лифтбек Skoda Rapid II поколения – его продажи составили 5 271 автомобиль. На седьмом и восьмом месте рейтинга расположились две корейские модели – седан Hyundai Solaris (4 074 шт., -13%) и кроссовер KIA Sportage (3 750 шт., +5%). Замыкают ТОП-10 самых популярных моделей в России универсал LADA Largus (3 718 шт., 0%) и кроссовер Volkswagen Tiguan (3 336 шт., +18%).

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.