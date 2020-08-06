Российский авторынок в июле вырос на 7%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июле увеличились на 6,8% до 141924 единиц (по сравнению с июлем 2019-го). По итогам 7 месяцев 2020 года российский рынок составил 742681 автомобиль (-19,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце составили 31180 автомобилей (+6%). Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 18038 машин (-4%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. На третью строчку вернулась Hyundai с показателем 14319 проданных автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности.

Далее следует Skoda – автомобили этой марки выбрали 12329 покупателей (+69%). Замыкает пятерку лидеров Renault, чьи продажи составили 11606 машин (-1%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам июля также вошли: Volkswagen (10735 шт.; +29%), Toyota (8897 шт.; -5%), Nissan (5315 шт.; +34%), ГАЗ (3592 шт.; -30%) и УАЗ (2619 шт.; -5%).

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.