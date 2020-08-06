Suzuki в июле увеличила продажи в России на 8% | АВТОСТАТ

Suzuki в июле увеличила продажи в России на 8%

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Suzuki в июле увеличила продажи в России на 8%

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Российские дилеры Suzuki в июле реализовали 651 автомобиль – это на 8% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2020 года продажи Suzuki в нашей стране составили 3 834 машины, что на 15% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в июле остается компактный кроссовер Suzuki Vitara, который был продан в количестве 476 экземпляров. Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения выбрали 89 покупателей, что в 4 раза больше, чем в июле 2019 года. Реализация семейного кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце составила 86 автомобилей.

«Продажи Suzuki растут третий месяц подряд, что является для нас отличным результатом, особенно на фоне нестабильной ситуации на рынке», - прокомментировал итоги месяца гендиректор российского подразделения компании Такахаси Юта.

По итогам cеми месяцев нынешнего года Vitara реализована в количестве 2 692 экземпляра, SX4 - 730 единиц, Jimny - 412 штук.

Полный список дилеров Suzuki по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи suzuki suzuki jimny suzuki sx4 suzuki vitara

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