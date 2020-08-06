«Автомир» запустил онлайн-продажи автомобилей на платформе маркетплейса Ozon

Онлайн-площадка Ozon в партнерстве с дилерской сетью «Автомир» запустила торговлю автомобилями через свою платформу маркетплейса. В предложенной клиентам схеме Ozon выступает в качестве витрины, демонстрирующей около 100 моделей 14 массовых брендов и принимающей заказы на них, а «Автомир» берет на себя исполнение этих заказов, включая передачу приобретенного товара клиенту.

На старте запуска проекта покупателям доступны автомобили следующих марок: Citroen, Ford, Haval, Hyundai, Geely, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Skoda, Suzuki и Volkswagen. Механизм покупки через Ozon выглядит следующим образом. Человек, просматривая объявления на площадке, заходит в категорию «Автомобили» и попадает на витрину автотоваров, где наряду с маслами, тентами, запчастями, средствами по уходу за машиной можно забронировать и сам автомобиль, предварительно выбрав цвет, комплектацию и даже форму приобретения (в кредит, trade-in, в кредит + trade-in). Для удобства пользователя есть поисковик, который позволяет сразу задать нужную вам марку автомобиля. На витрине можно посмотреть фото в разных ракурсах, задать цвет и нужную комплектацию и сразу увидеть цену - в том числе и с расчетами по кредиту.

Напомним, что это уже не первая попытка запустить торговлю автомобилями через платформу маркетплейса. Первооткрывателем подобной схемы продаж был в нашей стране китайский бренд Lifan, пытавшийся в октябре 2015 года начать продажи автомобилей на интернет-площадке AliExpress, взяв в партнеры компанию, специализирующуюся на доставке автомобилей. Позже, в марте 2019 года аналогичный проект анонсировала в России компания Chery.

Эксперты тогда сомневались, насколько востребованными для российского менталитета окажутся данные проекты, справедливо полагая, что россияне предпочтут вживую потрогать покупаемый автомобиль и только потом расстанутся с деньгами. Многие полагали, что данная услуга сможет получить широкую популярность только в том случае, если продажи автомобиля через Интернет будут ощутимо дешевле, чем в дилерском салоне. Но времена меняются, и пандемия по коронавирусу заставила многих из нас по-другому взглянуть на привычные и, казалось бы, незыблемые вещи в нашем окружении. Возможно, на данном этапе развития нашего общества этот проект появился и к месту, и ко времени.

Как сообщает пресс-релиз, выпущенный по случаю его старта, на этапе запуска продажи новых автомобилей будут осуществляться в Москве и Московской области, но в дальнейшем планируется постепенное расширение географии продаж, а также реализация автомобилей с пробегом.

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