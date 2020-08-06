Volkswagen представил первые изображения нового миникемпера на базе Caddy

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили показала первые изображения преемника модели Caddy Beach и раскрыла некоторые подробности о новинке.

Как сообщается в официальном пресс-релизе марки, новый кемпер базируется на платформе Caddy пятого поколения, а его отличительной особенностью является гибкая концепция организации спальных мест. Этот автомобиль предназначен для молодых семей, поклонников спорта и активного отдыха, а также для тех, кто любит путешествовать с комфортом. В новом миникемпере имеется панорамная крыша площадью 1,4 кв. м, кровать длиной почти два метра, а в задней части салона хранятся легкие походные кресла и столик, как в модели California.

Для удобства водителя новый Caddy может оснащаться 19 электронными помощниками. Например, вспомогательной системой Travel Assist, которая позволяет автономно ездить с ассистентом во всем диапазоне скоростей. Кроме того, в Caddy используется ассистент Trailer Assist для маневрирования с прицепом, который существенно облегчает движение задним ходом. Также имеются ассистенты смены полосы движения (Blind Spot Assist) и выезда с парковки (Rear Traffic Alert).

Линейка двигателей включает четырехцилиндровые двигатели Caddy, которые соответствуют требованиям стандарта Евро-6 2021 года и оснащены сажевыми фильтрами. Впервые для двигателей TDI мощностью от 75 л.с. до 122 л.с. используется система twin dosing, а выбросы оксидов азота (NOx) значительно снижены по сравнению с предшествующими моделями. Кроме дизельных, клиентам предлагается и версия с бензиновым двигателем с турбонаддувом TSI мощностью 84 кВт / 116 л.с.

Мировая премьера нового компактного кемпера Caddy пройдет в виртуальном формате в начале сентября.

Напомним, что по итогам 6 месяцев марка Volkswagen реализовала в нашей стране 2,3 тыс. легких коммерческих автомобилей, что на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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