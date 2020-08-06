Российские продажи Chery в июле выросли в два раза | АВТОСТАТ

Российские продажи Chery в июле выросли в два раза

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Российские продажи Chery в июле выросли в два раза

Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка
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Дилеры Chery в России по итогам июля реализовали 864 автомобиля, что ровно вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (432 шт.). По итогам 7 месяцев 2020 года продажи Chery в России увеличились на 17% и составили 3751 машину.

Как сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус», наиболее популярной моделью Chery являются компактный кроссовер Tiggo 4, на долю которого в июле пришлось 47%. Второе место по предпочтениям покупателей занял семейный кроссовер Tiggo 8, на котором остановили свой выбор 25% покупателей. А замыкает тройку лидеров среди моделей Chery кроссовер Tiggo 7 с долей 21% от общих продаж.

Напомним, что в настоящее время марка Chery представлена на российском рынке линейкой кроссоверов серии Tiggo, состоящей из моделей: Tiggo 3, Tiggo 4, Tiggo 5, Tiggo 7 и Tiggo 8. Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в третьем квартале 2020 года компания Chery представит на российском рынке новое поколение кроссовера Tiggo 7 – модель Tiggo 7 Pro. Новинка займет место в линейке автомобилей Chery между моделями Tiggo 7 и Tiggo 8.

Полный список дилеров Chery (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии продажи китайские автомобили chery

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