Российский рынок новых электромобилей в 1 полугодии сократился на 18%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2020 года жители нашей страны стали обладателями 121 нового электрокара. Это на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года (147 шт.).

Более 40% от этого объема пришлось на модель Nissan Leaf, которая за полгода разошлась тиражом в 49 экземпляров. Продукцию американской марки Tesla приобрели 36 россиян, в том числе 19 – Model X, 16 – Model 3 и 1 – Model S. Электрокроссовер Jaguar I-Pace был раскуплен в количестве 28 единиц. Результаты других электромобилей выглядят скромнее: Peugeot Ion – 3, Renault Twizy и JAC iEV7S – по 2, Hyundai Ioniq – 1.

Каждый четвертый новый электрокар по итогам 1 полугодия был куплен в Москве (31 шт.). Жители Приморского края приобрели 14 таких транспортных средств, Подмосковья – 11. В Краснодарском крае за 6 месяцев на учет встало 8 новых электромобилей, а в Новосибирской и Свердловской областях – по 5. В других регионах РФ эти показатели ниже.

Какие еще электрокары (и не только) могут появиться на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».