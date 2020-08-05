445 кроссоверов Porsche Cayenne попали под отзыв в России из-за топливопровода

Компания «Порше Руссланд» проведет отзывную кампанию 445 автомобилей Porsche Cayenne. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат модели Cayenne Turbo и Cayenne Turbo S E-Hybrid, изготовленные с 21 февраля 2018 года по 3 декабря 2019 года.

В качестве причины отзыва указанных машин называется «недостаточная термостойкость компонентов в быстроразъемном соединении подающего топливопровода». Вследствие этого, при очень высоких температурах в моторном отсеке, может появиться запах топлива. При этом также существует вероятность утечки и возгорания топлива.

На транспортных средствах, подпадающих под отзывную программу, будет заменен подающий топливопровод в моторном отсеке. Такие работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно. Дилеры Porsche проинформируют владельцев этих автомобилей, о необходимости визита в дилерский центр.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2020 года в России было реализовано 2338 автомобилей марки Porsche – на 11% меньше, чем в январе – июне прошлого года. Также напомним, что в июле немецкий премиум-бренд уже объявляла об отзыве около 700 кроссоверов Porsche Cayenne.

Полный список дилеров Porsche (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».