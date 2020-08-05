В июле продажи Changan в России выросли в 4 раза

Российские дилеры Changan в июле реализовали 653 автомобиля, что в 4 раза превышает показатель июля 2019 года. За 6 месяцев 2020 года продажи Changan также выросли в 4 раза и составили 2 887 машин.

Как сообщает пресс-служба Changan Motors Rus, июльским лидером продаж в России стал компактный кроссовер Changan CS35 PLUS – его тираж превысил 200 экземпляров. Второе место занял полноприводный внедорожник CS75FL, чей объем реализации составил 180 автомобилей. Третьим стал CS55 с результатом 160 проданных единиц.

«Сегодня компания продолжает укреплять свои позиции на автомобильных рынках России и стран СНГ. Интерес к китайским автомобилям и, в частности, к автомобилям Changan среди российских потребителей растет постоянно, что отражают наши показатели продаж. Мы рады, что автомобилисты по достоинству оценивают наши кроссоверы и останавливают свой выбор на марке Changan», - комментирует Александр Кулагин, директор по продажам и развитию Changan Motors Rus.

В каких городах есть дилерские центры Changan, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».