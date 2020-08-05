KIA Soul получил новую комплектацию Style с более доступным двигателем

С 30 июля 2020 года в дилерских центрах KIA начались продажи кроссовера KIA Soul в новой версии Style с элементами дизайна спортивной версии GT Line, но с более доступным двигателем. Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, новая комплектация предлагает ряд улучшений интерьера, ранее доступных только для более дорогих версий. Стоимость нового Soul Style составляет 1 499 900 рублей.

В новой комплектации автомобиль оснащается бензиновым двигателем 2,0 MPI (150 л. с.), который работает в паре с автоматической шестиступенчатой трансмиссией. Такая модификация попадает в диапазон более низкого налогообложения, что снижает стоимость владения автомобилем. Напомним, что спортивная версия GT Line оснащается двигателем 1,6 л. с отдачей 200 л. с., и ее стоимость начинается от 1 669 900 руб.

Основное отличие KIA Soul Style – наличие внешнего декоративного обвеса. В этот пакет внешней отделки входят передний и задний бамперы оригинального дизайна, «спортивная» решетка радиатора с крупноячеистым рисунком, пластиковые накладки на пороги со вставками красного цвета. Кроме того, в этой комплектации на KIA Soul устанавливаются 18-дюймовые колесные диски с оригинальным спортивным дизайном.

В интерьере также использованы элементы версии GT Line - спортивный руль с усеченной формой обода, красная прострочка некоторых элементов интерьера, красные вставки на дверных панелях. В список опций комфорта включены электроприводы регулировки передних сидений.

По данным АЕБ, в январе – июне 2020 года продажи автомобилей марки KIA в нашей стране снизились на 27% и составили 81 219 автомобилей, 4 827 из которых приходится на модель KIA Soul.

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