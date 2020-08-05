На долю автомобилей с АТ в 1 полугодии пришлось 62% от общих продаж

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2020 года в России было реализовано 368 тыс. автомобилей с автоматической трансмиссией (АТ)*. Это составляет 62% от общих продаж новых легковых машин.

Как отмечают эксперты агентства, год назад (в 1 полугодии 2019-го) данный показатель был равен 59%. Таким образом, рыночная доля автомобилей с АТ выросла на 3 процентных пункта.

Напомним, что в последние 4 года она стабильно превышает 50%, а максимальный ее результат был отмечен в 1 квартале 2020 года – 63%.

Найти автомобили с АТ (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.