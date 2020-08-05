Авторынок Литвы в июле снизился на 8%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам июля снизились (по сравнению с результатом годичной давности) на 7,7% до 3601 единиц. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра».

Хотя это снижение заметно меньше, чем в апреле (-67,3%), мае (-54%) или июне (-39,3%), рынок страны по-прежнему ощущает последствия пандемии по коронавирусу. При этом продажи легковых автомобилей снизились на 5% до 3377 шт., а LCV - на 35,3% до 224 шт. Худшим для автобизнеса Литвы в прошлом месяце называется день 1 июля, когда в стране было зарегистрировано всего 60 автомобилей.

Пятерку марок-лидеров на литовском авторынке в июле традиционно возглавляет Fiat, реализовавший 992 автомобиля. Затем следуют Toyota (532 шт.), Volkswagen (367 шт.), Skoda (366 шт.) и Renault (147 шт.). Из премиальных брендов лидирует BMW, реализовавший 58 экземпляров.

В модельном рейтинге прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Fiat 500 (624 шт.), на втором - Fiat Tipo (291 шт.), на третьем - Skoda Octavia (173 шт.). В пятерку лидеров также вошли Toyota RAV4 (164 шт.) и Toyota Corolla (117 шт.). Среди легких коммерческих самыми популярными были Fiat Ducato (46 шт.) и Renault Master (36 шт.).

В целом с начала года (за январь - июль) в Литве было зарегистрировано 22 089 новых легковых автомобилей, что на 29,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (30 053 шт.).

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