Россияне стали реже пользоваться ночными платными автостоянками

В ходе опроса, проведенного автомобильным сайтом drom.ru, выяснилось, что оставляют машину на ночных платных парковках лишь 19% респондентов*. Еще 20% - ставят автомобиль в гараж. А большинство россиян (около 60% участников опроса) - паркуются прямо возле дома, не беспокоясь о сохранности своего транспортного средства.

Организаторы опроса сравнили полученные данные с результатами аналогичных исследований прошлых лет и выяснили, что в 2003 году пользоваться платными стоянками предпочитали 69% респондентов, в 2009 году - 47%, в 2016 году - только 24%. Предположительно, это связано с общим снижением автомобильной преступности. Но это в целом по России. Понятно, что в разных регионах ситуация с парковками отличается.

Так, например, опрос показал, что самый высокий процент тех, кто бесплатно паркуется возле дома - на Камчатке и в Нижегородской области (82% и 81% соответственно). Отметим, что это намного выше, чем в среднем по России (60%). В Забайкальском крае - напротив, автовладельцы предпочитают пользоваться платными стоянками. А вот в Бурятии, как выяснилось, у 42% жителей есть собственный гараж - этот показатель в два раза выше, чем в среднем по России.

Теми, кто продолжает ставить автомобили на платные стоянки, вероятно, движут такие причины, как забитый двор (не пройти и не проехать, машину поставить негде), опасения, что кузов могут поцарапать, топливо из бака - слить, а в салон могут залезть хулиганы или воры. При этом стоимость платной стоянки, как показал опрос, для 73% респондентов сегодня не превышает 100 рублей в сутки.

* Опрос проводился с 27 июля по 3 августа 2020 года, в нем приняло участие около 17,4 тыс. человек.