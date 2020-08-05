У Haval F7 в августе появится новая топовая комплектация Tech Plus

Новая топовая комплектация китайского кроссовера Haval F7 - Tech Plus, которую скоро увидят российские покупатели, отличается не только более современной начинкой. Автомобиль с большим набором опций, предназначенных в помощь водителю, даже внешне будет выглядеть иначе, чем его собратья. Сетчатая решетка радиатора и колесные диски с рисунком в виде цветка позволят уже издали определить, что перед вами - один из самых технически начиненных продуктов этого производителя и, вероятно, один из самых дорогих в линейке (цены пока не названы).

Уже озвучено, что в комплектацию Tech Plus входит турбированный бензиновый двигатель (объем 2 л, мощность 190 л.с.), трансмиссия "с двойным сцеплением мокрого типа 7DCT". В автомобиле - 7-дюймовая цифровая приборная панель, контроллер управления многофункциональной мультимедийной системой, обеспечивающий удобное управление, беспроводная зарядка. Среди дополнительных опций - системы мониторинга слепых зон (BSM), помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA), распознавания дорожных знаков (TSR), предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LKA и LDW), адаптивный круиз-контроль (AAC) с системой автоматического торможения (AEB) и функцией распознавания пешеходов, а также система автоматического управления дальним светом (Auto Hi-beam), сообщает портал Китайские автомобили.рф. Продажи F7 Tech Plus в России начнутся во второй половине августа.

Напомним, что, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», Haval F7 по итогам 1 полугодия - лидер среди китайских автомобилей на российском рынке. За этот период реализовано почти 2,7 тыс. таких автомобилей (рост в 30 с лишним раз по сравнению с прошлым годом).

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Производственная мощность предприятия «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» на первом этапе составляет 80 тыс. автомобилей в год (полная мощность - 150 тыс. автомобилей в год). В производственный комплекс завода входят цеха штамповки, сварки, окраски, сборки и производства компонентов.

Подробнее о технических возможностях кроссовера Haval F7, взятого даже не в топовой, а в более простой комплектации, читайте в нашем тест-драйве.