Hyundai в июле увеличила продажи в России на 3%

Российские дилеры Hyundai в июле 2020 года реализовали 14319 автомобилей – на 3% больше, чем год назад. По итогам 7 месяцев продажи Hyundai в нашей стране составили 78171 машину (-23%).

Как отмечают в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ», свыше 60% реализованных в июле 2020 года автомобилей марки пришлось на SUV. Так, бестселлером марки в июле остался кроссовер Hyundai Creta с показателем 7122 реализованных экземпляра (+32%).

На втором месте располагается седан Hyundai Solaris, чьи продажи составили 4074 автомобиля (+7%). Кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 1284 покупателя (-22%). Объемы реализации остальных моделей Hyundai по итогам июля составили менее 1000 единиц: Santa Fe (791 шт.), Sonata (683 шт.), Elantra (315 шт.), H-1 (50 шт.).

Полный список дилеров Hyundai (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».