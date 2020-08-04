ТОП-10 автомобилей премиум-сегмента на российском рынке по итогам 1 полугодия

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в январе-июне 2020 года на фоне общего падения рынка продажи новых премиальных автомобилей в России чувствовали себя немного лучше, чем реализация машин массового сегмента. Так, по итогам 1 полугодия «премиум» упал на 17,9%, массовый - на 23,8%.

Теперь мы приводим рейтинг наиболее популярных премиальных моделей. Возглавляет его Lexus RX - за шесть месяцев нынешнего года в нашей стране было реализовано 4 307 экземпляров этой модели. Это на 13,9% больше, чем в 1 полугодии 2019 года. Второе место занимает BMW X5. Кроссовер баварской марки также завершил полугодие с положительной динамикой: продажи выросли более, чем на треть (+34,8%) до 3 301 экземпляра. Третье место занимает Mercedes-Benz E-Class с результатом 2 645 проданных автомобиля (-24,6%).

Далее следуют подряд сразу три представителя BMW - BMW X7 (2522 шт.), BMW X3 (2388 шт.) и BMW 5 (2 013 шт.). На седьмой позиции - Lexus NX (1812 шт.), за ним - Mercedes-Benz GLS (1 775 шт.) и Mercedes-Benz GLC (1 770 шт.). Замыкает десятку премиальных моделей рейтинга BMW X6 (1 767 шт.). Самую высокую динамику в этом ТОП-10 продемонстрировал BMW X7, нарастивший продажи в 2 с половиной раза.

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