ТОП-10 популярных иномарок до 1 миллиона рублей в России

Специалисты аналитического «АВТОСТАТ» выяснили, какие иномарки стоимостью до 1 млн рублей оказались самыми продаваемыми по итогам первого полугодия 2020 года в России.

Лидирует KIA Rio, которая четвертый год подряд удерживает звание самой популярной иномарки в нашей стране. За первые 6 месяцев года было реализовано 36 164 таких автомобиля. Средневзвешенная цена* этой модели составляет почти 980 тысяч рублей. Отметим, что Rio – не самый дешевый автомобиль из списка тех, цена которых находится в диапазоне «до 1 млн рублей». Дороже него (если смотреть средневзвешенную цену в нашей десятке лидеров) - только Skoda Rapid.

На втором месте по популярности – Volkswagen Polo с результатом в 21 341 автомобиль. Средневзвешенная цена по модели – около 890 тысяч рублей. Третью строчку данного рейтинга иномарок занимает Hyundai Solaris. В январе-июне россияне приобрели 18 444 экземпляра таких машин. Средневзвешенная цена ее составляет 940 тысяч рублей. Четвертое место заняла Skoda Rapid, приобретенная в количестве 10 495 шт. Стоимость этой модели – самая высокая в нашем ТОП-10, около 1 млн рублей (в некоторых комплектациях превышает миллион). Пятерку лидеров замыкает Renault Sandero Stepway, реализованный в количестве 9 637 шт., его средневзвешенная цена - немногим более 830 тысяч рублей.

В десятку самых продаваемых иностранных моделей стоимостью до 1 миллиона рублей в 1 полугодии также вошли Renault Logan – 6 464 шт. (почти 740 тысяч рублей), Renault Logan Stepway – 5 706 шт. (почти 790 тысяч рублей), Datsun on-DO – 5 023 шт. (около 590 тысяч рублей), Renault Sandero – 1 290 шт. (около 720 тысяч рублей), Datsun mi-DO – 879 шт. (около 630 тысяч рублей).

Отметим, что самую низкую средневзвешенную цену в нашем ТОП-10 имеют две модели бренда Datsun (on-Do и mi-Do), который, как известно, в скором времени покинет российский рынок. О том, какие модели придут ему на смену, можно узнать на сайте «ЦенаАвто» в разделе «Календарь новинок».

*Рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютером цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).