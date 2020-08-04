В июле продажи автомобилей LADA вернулись к докризисному уровню

В июле 2020 года на российском рынке было реализовано 31 709 автомобилей LADA, включая 310 единиц LADA Niva и 529 экземпляров Niva до ее ребрендинга. Это на 6% больше, чем годом ранее. Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, прошлый месяц стал крайне успешным для бренда - продажи достигли уровня до периода ограничений и даже превзошли результаты прошлого года. Несмотря на экономические последствия глобальной пандемии и колебания курсов валют, спрос на автомобили LADA продолжает расти, отмечается в официальном пресс-релизе марки.

Тройка лидеров в июле не изменилась. Первую строчку по объему продаж по-прежнему занимает LADA Granta с результатом в 11 450 автомобилей, что на 8% больше, чем годом ранее. Модели семейства LADA Vesta разошлись тиражом 9 807 проданных автомобилей и занимают второе место, показав рост на 10%. Третий результат – у пассажирских версий семейства Largus. В июле было реализовано 3 718 таких автомобилей, что совпадает с уровнем продаж прошлого года.

«Несмотря на «отпускной» период в летние месяцы, мы отмечаем достаточно высокий интерес к нашим автомобилям. Восстановление потребительского спроса наметилось еще в начале июня вместе с поэтапным снятием ограничений в большинстве из регионов РФ, - заявил исполнительный вице-президент АО «АВТОВАЗ» по продажам и маркетингу Оливье Морне. – Стоит так же отметить рост числа заказов и со стороны наших корпоративных клиентов, что положительно свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности в стране».

Всего же по итогам продаж в январе – июле 2020 года в нашей стране было реализовано 164 305 автомобилей марки LADA, что на 19% ниже показателя годичной давности.

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