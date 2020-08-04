В компании Skoda назначен новый председатель Совета директоров

Им стал Томас Шефер, сменивший на этом посту Бернхарда Майера, который был председателем Совета директоров компании на протяжении почти пяти лет. Как сообщает пресс-служба Skoda Auto, Томас Шефер приступил к исполнению своих обязанностей с 3 августа 2020 года.

После получения диплома инженера-механика, он начал свою карьеру в автомобильной индустрии в 1991 году в компании Daimler AG и до 2002 года занимал различные руководящие позиции в департаментах производства и контроля качества в Германии, США и Южной Африке. С 2002 по 2005 год Шефер был соучредителем DaimlerChrysler Malaysia и работал в качестве члена Совета директоров по технологиям. На этом посту он расширил и реструктурировал продажи, производство и базу поставщиков компании.

Во время работы в Daimler AG в Германии с 2005 по 2012 год, Шефер отвечал за поставки автомобилей, клиентские центры и проекты по сборке автомобилей на развивающихся рынках во всем мире. В 2011 году он курировал проект по строительству завода Mercedes-Benz в Китае совместно с компанией BAIC. В мае 2012 года Шефер перешел в Volkswagen AG и возглавил международное производство концерна, а с 2015 года он был председателем Совета директоров и управляющим директором Volkswagen Group в Южной Африке.

За свое пятилетнее пребывание в Африке Томас Шефер значительно преуспел в развитии сети продаж, увеличил прибыльность дилерских центров и привел бренды Volkswagen, Audi и коммерческие автомобили Volkswagen к нынешней рекордной доле рынка в 23,5%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры Skoda реализовали 34217 автомобилей, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,4% против 4,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Skoda, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».