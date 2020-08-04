В компании Skoda назначен новый председатель Совета директоров | АВТОСТАТ

В компании Skoda назначен новый председатель Совета директоров

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В компании Skoda назначен новый председатель Совета директоров

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Им стал Томас Шефер, сменивший на этом посту Бернхарда Майера, который был председателем Совета директоров компании на протяжении почти пяти лет. Как сообщает пресс-служба Skoda Auto, Томас Шефер приступил к исполнению своих обязанностей с 3 августа 2020 года.

После получения диплома инженера-механика, он начал свою карьеру в автомобильной индустрии в 1991 году в компании Daimler AG и до 2002 года занимал различные руководящие позиции в департаментах производства и контроля качества в Германии, США и Южной Африке. С 2002 по 2005 год Шефер был соучредителем DaimlerChrysler Malaysia и работал в качестве члена Совета директоров по технологиям. На этом посту он расширил и реструктурировал продажи, производство и базу поставщиков компании.

Во время работы в Daimler AG в Германии с 2005 по 2012 год, Шефер отвечал за поставки автомобилей, клиентские центры и проекты по сборке автомобилей на развивающихся рынках во всем мире. В 2011 году он курировал проект по строительству завода Mercedes-Benz в Китае совместно с компанией BAIC. В мае 2012 года Шефер перешел в Volkswagen AG и возглавил международное производство концерна, а с 2015 года он был председателем Совета директоров и управляющим директором Volkswagen Group в Южной Африке.

За свое пятилетнее пребывание в Африке Томас Шефер значительно преуспел в развитии сети продаж, увеличил прибыльность дилерских центров и привел бренды Volkswagen, Audi и коммерческие автомобили Volkswagen к нынешней рекордной доле рынка в 23,5%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года российские дилеры Skoda реализовали 34217 автомобилей, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,4% против 4,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Skoda, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: кадровые назначения skoda

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