В ГОСТ по отзывным компаниям автомобилей могут включить поиск уклонистов

В России продолжается обсуждение темы – «Введение ГОСТов, регулирующих отзывные компании автомобилей». На данный момент проектом такого ГОСТа предлагается разделить отзывные компании на добровольные (которые инициирует сам автопроизводитель) и принудительные. Степень опасности от потенциальных неисправностей хотят выделять цветом – в зависимости от угрозы для жизни людей или причинения вреда природе присуждать «зеленый», «желтый» или «красный» цвет. В зависимости от тяжести возможного события или от его вероятности.

А главным нововведением может стать поиск «уклонистов» – тех, кто при объявленной опасности транспортного средства на спешит появиться на сервисе. Согласно данным, на которые ссылаются «Известия», даже в ходе добровольных бесплатных отзывных компаний, на сервис в 2019 году обратились лишь 42% приглашенных автовладельцев. В качестве рычагов воздействия на таких нарушителей общественной безопасности предлагают использовать и страховые компании, и сотрудников ГИБДД.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году Росстандарт согласовал 139 программ мероприятий, направленных на предотвращение причинения вреда при эксплуатации транспортных средств. Общее количество отозванных транспортных средств составило 649594 единицы. Росстандарт даже создал специальный сервис, позволяющий автовладельцам (или тем, кто покупает автомобиль на вторичном рынке) проверить, подлежит ли его транспортное средство отзывной компании.

Но давайте обратимся к нынешнему году. Только за июль 2020 года свои отзывные компании в России объявляли уже более десятка брендов, причем как массовых, так и премиальных – Audi, Seat, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche, Jeep, Skoda, Hyundai, KIA, BMW. В перечне причин для отзыва были, например, такие – недостаточно прочный на изгиб замок ремней безопасности, возможность короткого замыкания в реле, повышенная вибрация в поперечных рулевых тягах, отсутствие уплотнителей в дверях (возможность проникновения влаги), вероятность проблем с подушкой безопасности и другие. Большой вопрос: хотя бы половина из приглашенных заехали к дилерам?

Разработчики новых ГОСТов понимают, что для эффективной работы отзывных компаний необходимы законодательные инициативы, обязывающие привозить авто на сервис. Кроме того, необходим полноценный обмен информацией между Росстандартом, автопроизводителями, ГИБДД, страховщиками и …автовладельцами.

Полный список дилеров (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».