В России начали действовать новые стандарты для автомобильных номеров

С 4 августа в нашей стране вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). При этом отмечается, что шрифты, структура и размеры основных типов знаков остались без изменений.

Что же изменилось? В зависимости от типа транспортного средства нововведения затронули:

- автомобили с нестандартным местом крепления – американские и праворульные японские модели;

- мотоциклы, для которых были уменьшены габаритные размеры знака, при этом сохранена структура и обозначение;

- мотоциклы дипломатических и консульских представительств, которые теперь получили свой тип знаков;

- внедорожные мототранспортные средства, не предназначенных для движения по автодорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы) – они также получили свой тип знаков;

- мопеды, спортивные и классические (ретро) транспортные средства, для них были разработаны новые типы регистрационных знаков.

Выдавать знаки будут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации этих видов транспортных средств. Изготавливать такие номера смогут организации, имеющие свидетельство об утверждении изготовленного образца этих типов государственных регистрационных знаков транспортных средств. Чтобы получить такой знак, владелец автомобиля или мотоцикла может сам обратиться в соответствующую организацию.

Напомним, что по данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2020 года в нашей стране насчитывалось 3,4 млн легковых автомобилей с правым рулем и 2,4 млн мотоциклов.

Фото: Drive2