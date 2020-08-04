Мошенники украли базу данных автовладельцев и торгуют ею. Как противостоять?

В конце июля на одном из интернет-форумов журналисты обнаружили объявление о продаже базы личных данных около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья. Помимо номерных знаков транспортных средств и VIN-кодов, номеров их ПТС, продавец предлагал также имена и фамилии их владельцев, даты рождения, телефоны и ряд другой информации, которая никак не должна была появиться в открытом доступе.

Как пишет «Коммерсант», человек опубликовал скриншот кусочка таблицы и оценил свой «товар» в $1,5 тыс. Отметим для себя, что в последнее время все чаще слышим о подобных «утечках» баз данных (в числе пострадавших уже оказывались и клиенты банков, и авторы страничек в Соцсетях). Это может говорить не только о том, что злоумышленники стали более изобретательны (подобную базу легко использовать в разных мошеннических схемах), но и том, что наше законодательство не успевает за меняющимися условиями жизни. Ведь если бы покупка такой базы преследовалась законом в жесткой форме - подобные предложения не появлялись бы на рынке, да еще фактически в открытой продаже. С учетом того, что наша повседневная жизнь становится все больше связана с покупками и услугами онлайн, обществу просто необходимо заняться выработкой новых правил в обращении с информацией, усилив контроль за ее хранением и ответственность за ее разглашение.

Преступником должен считаться не только тот, кто, используя личные данные автовладельца, затем вымогает деньги у его родственников (мошенническая схема – «Ваш сын попал в ДТП») или способствует угону автомобиля (используя данные о машине и владельце, изготавливаются поддельные документы), но и тот, кто продает угонщикам и мошенникам информацию.

Напомним, сегодня в онлайне формируется огромный блок самой разной информации, в том числе и связанной с владением автомобилями - электронные паспорта транспортных средств, электронные страховые полисы, скоро мы добавим в этот список электронные диагностические карты. Здесь также стоит вспомнить автокредиты, которые мы берем в банках, а соответственно раскрываем информацию о себе посторонним лицам. Мы оплачиваем транспортный налог и штрафы с помощью карточек, используя возможности интернета. Коронавирус усилил нашу тягу к сетевым операциям. Однако тем, кто запускает новые услуги, и тем, кто ими пользуется, всегда нужно в первую очередь помнить о безопасности.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».