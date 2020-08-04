Авторынок Казахстана в 1 полугодии вырос на 12%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Казахстане по итогам 1 полугодия 2020 года составил 32,6 тыс. единиц, что на 12% выше результата годичной давности.

Лидером местного рынка в этот период стала LADA – за 6 месяцев казахстанцы приобрели 7030 автомобилей российской марки, что на 1% больше, чем год назад. Немного отстает корейский бренд Hyundai с показателем 6820 реализованных экземпляров (+12%). Замыкает тройку лидеров японская Toyota, результат которой составил 4810 машин, продемонстрировав падение на 29%. В ТОП-5 марок на рынке Казахстана по итогам января – июня нынешнего года вошли еще узбекский Ravon (4240 шт.; рост в 12,5 раза) и корейская KIA (3180 шт.; +72%).

Самой популярной моделью у казахстанцев является седан Ravon Nexia, который в 1 полугодии был куплен в количестве 3280 экземпляров. На втором месте – LADA Granta, которая разошлась тиражом в 2800 единиц. На третьей позиции модельного рейтинга находится кроссовер Hyundai Tucson (2190 шт.). Замыкают пятерку лидеров LADA Vesta (1790 шт.) и Hyundai Creta (1440 шт.).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в июне казахстанский авторынок показал более существенный рост – на 48% до 8,8 тыс. новых легковых машин.

Более подробная информация об этом (и не только) содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Казахстане».