Глава Минпромторга верит в то, что российский электрокар Zetta может пойти на экспорт

В конце нынешнего года планируется старт серийного производства российского электромобиля Zetta. Вопреки сомнениям скептиков, глава Минпромторга Денис Мантуров уверен, что этот запуск состоится. Во всяком случае в интервью корреспондентам ТАСС Мантуров выказал осведомленность о состоянии дел на предприятии. В частности, он рассказал, что тольяттинский автопроизводитель вынужден был пересмотреть свои сроки старта из-за пандемии, связанной с коронавирусом.

Кроме всего прочего, проекту понадобились дополнительные вливания средств в размере 100 млн рублей, и в конце августа экспертный совет Фонда развития промышленности планирует рассмотреть этот денежный вопрос. "На сегодняшний день получен код WMI, определяющий статус автопроизводителя, собраны предсерийные электромобили, этап сертификации автомобилей завершен на 70%. Идет опытно-промышленная сборка", - сказал он. Что касается грядущих поставок на экспорт, то бизнес-план проекта предполагал их с самого начала.

Напомним, старт производства в Тольятти (не на АВТОВАЗе – авт.) компактного трехдверного автомобиля на электротяге стоимостью 450 тыс. рублей в базовой комплектации – первоначально был запланирован на декабрь 2019 года, затем его перенесли на начало 2020-го. В создание Zetta уже было вложено 450 млн рублей. В планах компании – после запуска серийного производства выйти на объемы 10-15 тыс. электромобилей в год.

Ранее автопроизводитель, рассказывая о техническом оснащении электромобиля, сообщал, что у него будет несколько комплектаций в зависимости от емкости батареи и типа привода. От них будет зависеть расстояние, которое Zetta сможет проезжать без подзарядки - от 200 до 560 км. Более подробно о предприятии и автомобиле можно почитать здесь>>>

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».