Рынок новых автобусов в России в 1 полугодии показал рост

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2020 года объем российского рынка новых автобусов составил 6,2 тыс. единиц, что на 1% выше результата годичной давности. При этом, как отмечают эксперты агентства, в июне зафиксирован куда более впечатляющий рост (+56% до 1,5 тыс. шт.).

Лидером автобусного рынка по итогам 1 полугодия остался отечественный бренд «ПАЗ», доля которого в общем объеме составила порядка 47%. В количественном выражении это соответствует примерно 2,9 тыс. экземпляров (-21%). На второй строчке находится другой российский производитель – «ЛИАЗ», показатель которого за этот период вырос в 2,2 раза до 1,5 тыс. единиц. Замкнул тройку лидеров «НЕФАЗ» (561 шт.; +15%).

Модельный рейтинг по-прежнему возглавляет ПАЗ-3205, который за полгода разошелся тиражом в 1,5 тыс. автобусов. Вторую позицию здесь занимает ЛИАЗ-5292 (1,1 тыс. шт.), а на третьей располагается ПАЗ-3204 (770 шт.).

Интересно, что по итогам июня лидером среди марок стал «ЛИАЗ» с результатом 722 экземпляра (рост в почти 10 раз). Ему удалось опередить «ПАЗ», рыночный объем которого за месяц составил 468 штук (-16%). Кроме них, отметку в 100 единиц за первый месяц лета преодолели «МАЗ» и «НЕФАЗ» (111 и 107 шт. соответственно).

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