На Горьковском автозаводе собраны первые образцы «Валдай NEXT»

С конвейера Горьковского автозавода сошли первые экземпляры среднетоннажного грузового автомобиля нового поколения «Валдай NEXT». Как сообщает пресс-служба предприятия, пилотные образцы предназначены для отработки производственных процессов и проведения опытной эксплуатации в реальных условиях. Серийное производство новинки запланировано на осень 2020 года.

Новый городской грузовик «Валдай NEXT» полной массой 6,7 т займет место между «тяжелыми» модификациями «ГАЗель NEXT» полной массой 4,6 т и среднетоннажным грузовиком «ГАЗон NEXT» (полная масса от 8,7 т). Такое уменьшение габаритов автомобиля обеспечит минимальный радиус поворота, маневренность и максимальную эффективность использования грузового пространства. Автомобиль будет комплектоваться новой шестиступенчатой коробкой передач собственной разработки ГАЗа. В сочетании с дизельным двигателем Cummins ISF 2,8 это позволило снизить уровень расхода топлива и обеспечить передачу высокого (до 360 Нм) крутящего момента.

Автомобиль оснащен пневматической тормозной системой с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах, интегральным рулевым управлением, широким набором электронных систем помощи водителю, в том числе: ABS (антиблокировочная система), EBD (система распределения тормозных усилий), ESP (система курсовой устойчивости).

Комфортабельная и эргономичная кабина оснащена отопительной системой с электрорегулировкой и электрообогревом зеркал, светодиодными ходовыми огнями. Опционально автомобиль будет комплектоваться кондиционером, предпусковым подогревателем и накрышным обтекателем.

Основное направление использования «Валдай NEXT» – городской развозной фургон. Помимо этого, на его базе будут выпускаться различные варианты специальной техники для городского хозяйства. Высокая степень унификации автомобиля со «старшей» линейкой грузовиков «ГАЗон NEXT» позволит снизить затраты для клиентов, которые эксплуатируют разные модели автомобилей ГАЗ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», марка ГАЗ остается лидером российского рынка легкой коммерческой техники по итогам первого полугодия 2020 года. На ее долю пришлось 45% от общего количества купленных автомобилей сегмента LCV, или 19,2 тыс. экземпляров – на 14% меньше, чем за тот же период 2019 года.

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