Российский рынок автомобилей с пробегом в 1 полугодии упал на 13%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июне 2020 года жители нашей страны стали обладателями почти 420 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,3% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом в 1 полугодии рынок упал существеннее (-12,9%), а его объем составил около 2,2 млн подержанных машин.

Самой популярной маркой у россиян на вторичном рынке остается отечественная LADA, на долю которой по итогам 6 месяцев пришлось 24% от общего объема. В количественном выражении это эквивалентно 522,5 тыс. перепроданных экземпляров, что на 16,7% меньше, чем в январе – июне 2019 года.

Далее в марочном рейтинге автомобилей с пробегом следуют Toyota и Nissan, рыночные показатели которых в 1 полугодии составили 251,1 тыс. и 126,4 тыс. единиц. В то же время оба японских бренда демонстрируют падение (-9,8% и 11,2% соответственно).

Кроме них, в пятерку лидеров российского вторичного рынка по итогам 6 месяцев нынешнего года также попали корейские Hyundai (116,6 тыс. шт.; -9,6%) и KIA (112,5 тыс. шт.; -5,5%).

Наиболее популярной у россиян подержанной моделью по-прежнему является LADA 2114 («Самара – 2»). Так, с января по июнь жители РФ приобрели 52,7 тыс. таких хэтчбеков с пробегом – на 18,6% меньше, чем в 1 полугодии прошлого года.

Найти эти и другие автомобили можно в салонах проверенных дилеров.