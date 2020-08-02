Рынок новых грузовиков в 1 полугодии снизился на 11%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых грузовых автомобилей в России за 6 месяцев 2020 года составил 31,6 тыс. единиц, что на 11,4% меньше результата годичной давности. При этом в июне рынок грузовиков упал на 16% до 5,2 тыс. единиц.

Лидером данного рынка по-прежнему является отечественный производитель KAMAZ, на долю которого в 1 полугодии пришлось 37%. Это соответствует 11,7 тыс. экземпляров – на 8,2% меньше, чем в январе – июне 2019 года.

На втором месте, с огромным отставанием от лидера, расположился другой российский бренд – GAZ (3,2 тыс. шт.; -14,9%). В пятерку лучших рынка грузовиков также попали: Volvo (2,3 тыс. шт.; -16,9%), Ural (1,8 тыс. шт.; +22%) и Scania (1,7 тыс. шт.; -29,7%).

Бестселлером российского рынка новых грузовых автомобилей остается модель KAMAZ 43118. За период с января по июнь она разошлась тиражом в 3,2 тыс. экземпляров, что на 6,2% больше, чем год назад.

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