Российский рынок новых LCV в 1 полугодии показал падение на 14%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в РФ по итогам первой половины 2020 года составил 42,6 тыс. единиц, что на 13,7% меньше результата годичной давности. При этом в июне рынок LCV сократился лишь на 4,7% до 7,8 тыс. единиц.

Лидером российского рынка легкой коммерческой техники остается отечественная марка GAZ, на долю которой в 1 полугодии пришлось 45%. В количественном выражении это составляет 19,2 тыс. купленных с января по июнь экземпляров – на 14% меньше, чем за тот же период 2019 года.

На втором месте расположился российский бренд УАЗ с результатом 6,3 тыс. легких коммерческих машин (-22,3%). Лучшим среди иномарок оказался американский Ford, рыночный показатель которого в 1 полугодии вырос на 2% до 5,2 тыс. единиц. В ТОП-5 по итогам 6 месяцев нынешнего года также попали отечественная LADA (4,3 тыс. шт.; -13,8%) и немецкий Volkswagen (1,9 тыс. шт.; -22,6%).

Наиболее популярной моделью на российском рынке LCV остается «ГАЗель NEXT», которая за полгода разошлась тиражом в 10,4 тыс. экземпляров, что на 16,7% меньше, чем в январе – июне 2019 года.

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