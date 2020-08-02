Рынок новых легковых автомобилей в 1 полугодии сократился на 17%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июне 2020 года россияне приобрели 108,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 17% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. При этом по итогам 1 полугодия рынок тоже сократился на 17%, а его объем за этот период составил 600 тыс. купленных машин.

Наиболее популярной маркой у жителей нашей страны остается отечественная LADA – за 6 месяцев обладателями новых таких автомобилей стали 126,6 тыс. человек, что на 22% меньше, чем в январе – июне 2019 года.

Далее по предпочтениям следуют корейские KIA и Hyundai, рыночные показатели которых в 1 полугодии составили 88,9 тыс. и 66,8 тыс. единиц. Отметим, что у обоих брендов тоже наблюдается падение (на 13% и 14,4% соответственно).

Кроме них, в пятерку лидеров российского рынка по итогам 6 месяцев нынешнего года также попали французский Renault (51,7 тыс. шт.; -18,7%) и японская Toyota (40,2 тыс. шт.; -12,3%).

Что касается самой популярной у россиян модели, то ею по-прежнему остается LADA Granta. Так, с января по июнь жители РФ приобрели 48,7 тыс. новых машин данного семейства – на 18,7% меньше, чем в 1 полугодии прошлого года.

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