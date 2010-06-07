Машины разложили по банкам

В распоряжении Slon.ru появились эксклюзивные данные по банкам, которые участвуют в программе льготного автокредитования, инициированной Минпромторгом России. На фоне успехов «утилизации» эта программа выглядит незаметной, но и на этом фронте наметился явный сдвиг. В прошлом году доля кредитных машин была не более 6–7% от общих продаж, а в этом она составляет около 15%.



Интерес населения очевиден: всего за три месяца банки получили больше заявок на кредиты, чем за прошлый год: более 130 000. Однако в прошлом году удовлетворяли каждую вторую заявку, а в этом – лишь каждую третью. Крупные иностранные банки, например Raiffeisen Вank, не хотят рисковать и в 9 из 10 случаев отвечают отказом.



Новые участники программы – как правило, небольшие или аффилированные с государством банки – более охотно, чем «старожилы», оформляют кредиты на автомобили. Некоторые из них, как, скажем, «Россельхозбанк», отказывают лишь в двух–трех случаях из десяти. Но доля таких банков в общем объеме кредитов невелика, а потому и переломить тенденцию они не в силах. Солирует по-прежнему лишь несколько крупных организаций. А основную часть кредитов выдает «Сбербанк».



Отчего, несмотря на то, что программа действует уже второй год, банки все меньше доверяют потенциальным кредиторам? Возможно, что росту интереса к кредитной программе способствовали общее оживление экономики и запуск госпрограммы по утилизации, и очень может быть, именно второй фактор и объясняет недоверчивость банкиров. Согласно статистике дилеров, около 80%, или примерно 56 000 машин, купленных по программе автомобилей, – это продукция «АвтоВАЗа». То есть, многие потенциальные заемщики – не самые обеспеченные люди, покупающие дешевые машины. Пока действует утилизация, они могут получить за свои старые «жигули» в два, а то и в три раза больше денег, чем на рынке. Но «утилизационную» скидку нельзя получить деньгами: нужно непременно покупать автомобиль, и если сбережений недостаточно, нужен кредит. Однако банки, для которых автокредитование и до кризиса было одним из наиболее рискованных видов деятельности, весьма прагматично отнеслись к таким заявкам. Отсюда, видимо, и рост числа «отказников».