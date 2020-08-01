Министры утвердили введение новой автоматизированной системы техосмотра

На сайте правительства РФ появилось объяснение процедуры техосмотра траснпортных средств и новые правила, которые начнут действовать с 21 марта 2021 года. Документом зафиксировано появление в России некой автоматизированной системы, в которую будут вноситься сведения о марке и модели транспортного средства, его VIN, номера кузова, шасси, показания одометра, а также дата прохождения техосмотра, данные о месте, где проходил техосмотр и информация об операторе, которой проводил диагностику машины.

Сам техосмотр, как и обещали ранее (вопрос давно муссируется в атомобильном мире), будет сопровождаться фотофиксацией*, правила проведения которой были утверждены ранее, и АВТОСТАТ, и другие СМИ об этом уже писали ранее.

По окончании процедуры осмотра автомобиля - будет оформляться электронная диагностическая карта с цифровой подписью. Определен срок хранения такой карты - не менее 5 лет. Заявлено, что в указанный срок карту невозможно будет ни уничтожить, ни изъять из системы. А соответственно в течение этих пяти лет всегда можно будет проверить и выяснить, проводился ли техосмотр согласно процедуре или же был фиктивным. Все это делается ради того, чтобы процесс техосмотра транспортных средств в России стал прозрачным и избавился от массовой купли-продажи поддельных диагностических карт. Вероятно, авторы документа полагают, что после внедрения автоматизированного учета и контроля вырастет ответственность операторов и самих сертифицированных станций, которые занимаются проверкой техничснекого состояния машин и оформлением документов.

Напомним, что запуск автоматизированной системы изначально планировался на июнь 2020 года, но из-за пандемии, связанной с коронавирусной инфекцией и из-за технической неготовности запуска, старт решено отложить на весну 2021 года.

* - при техосмотре транспортного средства категории М (имеют не менее четверых колёс и перевозят пассажиров), категории О (прицепы), N (грузовые автомобили) и L (мототранспортные средства) фотография должна быть сделана в начале техосмотра и содержать изображение передней части транспортного средства (тягача), которое фиксирует марку, цвет, госномер (для категорий M и N) и государственный регистрационный знак (для категории О). Сделанная в конце техосмотра фотография должна содержать изображение задней части автомобиля (тягача), которое фиксирует марку, цвет и госномер. Файлы должны содержать дату, время, координаты места фотографирования и быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.