KIA представила новый минивэн Carnival для России

Компания KIA представила флагманский минивэн Carnival четвертого поколения. В будущем этот автомобиль должен появиться и на российском рынке. В Южной Корее продажи минивэна начнутся в августе, пишет портал Autonews.ru.

Внешность машины существенно отличается от модели третьего поколения, которую выпускали с 2014 года. Carnival получил большую решетку радитора, массивные колесные арки. Сдвижные двери минивэна оснащены датчиками срабатывания и открываются автоматически при приближении человека. Длина автомобиля составляет 5155 мм, а ширина – 1995 мм. Размер колесной базы равен 3090 мм. В зависимости от версии, салон машины может вмещать семь, девять или одиннадцать человек.

Отличительной особенностью салона новинки стали два больших дисплея: полностью цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а также тачскрин информационно-развлекательного комплекса такого же размера. За контроль над рядом функций будут отвечать сенсорные кнопки, размещенные по периметру экрана. В основании центральной консоли поместили «шайбу», при помощи которой осуществляется управление работой трансмиссии.

На корейском рынке новинку предложат с 3,5-литровым «атмосферником», который развивает 294 л.с. и 355 Нм крутящего момента. Также будет доступен 2,2-литровый дизельный двигатель с отдачей 202 л.с. Оба мотора работают совместно с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Привод – исключительно передний.

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