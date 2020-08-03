Турция начнет выпуск электромобилей

В провинции Бурса на северо-западе Турции началось строительство первого в стране отечественного автозавода по производству электромобилей. Их выпуском будет заниматься консорциум "Турецкие автомобили" (TOGG), созданный при участии пяти турецких компаний в 2018 году. Ожидается, что предприятие построят всего за 18 месяцев и первый серийный электромобиль - электрокроссовер сегмента SUV C - сойдет с конвейера уже в конце 2022 года, пишет агентство "Финмаркет".

В декабре 2019 года года в Турции были представлены прототипы первых отечественных автомобилей – электрокроссовера сегмента SUV C и электромобиля седан. Инвестиции в проект составят 22 млрд турецких лир (3,7 млрд долларов), процесс вложения займет 13 лет. Планируется производить 175 тысяч автомобилей пяти моделей в год.

По словам гендиректора TOGG Гюркана Каракаша, более половины комплектующих деталей для нового электрокара будут произведены в самой Турции. В ближайшие годы этот показатель планируется увеличить до 68%.

До конца 2035 года TOGG планирует произвести более 1 млн автомобилей. В компании надеются, что их выпуск будет приносить турецкой экономике ежегодную прибыль в размере 50 млрд долларов. Турецкие власти уже пообещали закупить до 31 декабря 2035 года 30 тыс. новых машин для госучреждений.

Между тем, многие эксперты сомневаются, удастся ли турецкому электромобилю действительно окупить инвестиции. И основная сложность заключается не в самом производстве электромобиля, а в том, чтобы он смог удовлетворить спрос на легковые авто жителей страны с разным уровнем доходов. Причем турецких покупателей еще нужно будет убедить в высоком качестве нового продукта, отмечает глава турецкой Ассоциации производителей автомобильных запчастей Альпер Канка.

Ситуацию осложняет еще и то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запускает свой проект в крайне неблагоприятный момент. В последние четверть века Турция стала крупным экспортером легковых автомобилей: на ее территории охотно развернули производство такие иностранные компании, как Toyota, Ford, Renault, Fiat, Honda, Hyundai.

Однако из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, мировой спрос на автомобили резко упал. А в период, когда из-за введенного турецкими властями карантина иностранные компании были вынуждены приостановить выпуск своей продукции, объемы экспорта автомобилей из Турции упал на треть.

Как ожидает Канка, в целом за 2020 год экспорт произведенных в стране авто сократится на 20%, в результате чего Турция недосчитается примерно 6 млрд доолларов. Тем не менее он предполагает, что развитие отечественного автопрома благоприятно повлияет на турецкую экономику в долгосрочной перспективе.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».