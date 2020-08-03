Группа PSA представила новую платформу для электромобилей

Французский концерн PSA, владеющий марками Citroen, Peugeot, DS и Opel, разработал новую платформу для электромобилей. Первые построенные на ней модели появятся в 2023 году, пишет портал Motor.ru.

В настоящий момент все электромобили концерна PSA выпускаются на универсальной платформе CMP (Common Modular Platform), которая предусматривает производство на единой архитектуре как электромобилей, так и машин с двигателями внутреннего сгорания. Однако существующая платформа имеет ряд недостатков: в частности, на ее основе можно строить лишь компактные электромобили.

Новая архитектура, получившая название eVMP (Electric Vehicle Modular Platform), предназначена исключительно для электромобилей и гибридных моделей. Платформа подразумевает установку тяговых батарей емкостью от 40 до 100 кВт/ч. Корпус аккумуляторов будет размещен в силовой структуре кузова. В новой "тележке" электродвигатель будет располагаться на задней оси, по аналогии с платформой MEB концерна Volkswagen. Пробег электромобиля на новой архитектуре сможет достигать 650 км на одной зарядке.

Платформа eVMP ляжет в основу всех будущих электромобилей C- и D-класса. На ее основе будут выпускать электрические модели Citroen, Peugeot, премиальные DS и Opel. Не исключено, что новая архитектура будет применяться при строении электромобилей Fiat, а также будущих спортивных электрокаров Maserati.

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