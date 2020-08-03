Петербургский завод Nissan возобновляет работу после летних каникул

Петербургский завод Nissan сегодня, 3 августа, возобновляет работу после традиционного корпоративного отпуска, который проходил на предприятии с 17 июля. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan в России, добавив, во время летних каникул проводились плановые работы по наладке и обслуживанию оборудования и строений на территории завода.

«Дилеры имеют достаточный запас автомобилей на своих складах. Есть запас автомобилей на центральном складе. Тем не менее, наблюдается небольшой дефицит. Это связано в первую очередь с быстрым возвращением продаж на рынке России к доэпидемическому уровню», – отметили в пресс-службе Nissan в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2020 года компания Nissan выпустила в России 19560 автомобилей (-39%), что соответствует планам и ожиданиям компании, прежде всего, вследствие карантина. В частности, петербургский завод Nissan в первом полугодии произвел 16013 кроссоверов Nissan Qashqai, X-Trail и Murano (-35%). Кроме того, на мощностях завода партнера по Альянсу в Москве было выпушено 3547 автомобилей Nissan Terrano (-50,9%).

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