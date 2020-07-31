Nissan в 1 полугодии снизил производство в России на 39%

Компания Nissan по итогам первого полугодия 2020 года выпустила в России 19560 автомобилей, что на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan в России, отметив, что данный результат соответствует планам и ожиданиям компании, прежде всего, вследствие карантина.

В частности, петербургский завод Nissan в первом полугодии произвел 16013 кроссоверов Nissan Qashqai, X-Trail и Murano (-35%). Кроме того, на мощностях завода партнера по Альянсу в Москве было выпушено 3547 автомобилей Nissan Terrano (-50,9%).

Кроме того, в первой половине 2020-го компания Nissan поставила на экспорт 1291 автомобиль российского производства (-27%), включая 876 машин в Казахстан (-9,3%) и 415 единиц – в Беларусь (-54%). «Конечно, в связи с пандемией и карантинными мероприятиями в Казахстане в эти страны было поставлено меньше автомобилей. Тем не менее, мы видим положительный тренд по восстановлению рынка в Казахстане и Беларуси», – отметили в пресс-службе Nissan в России.