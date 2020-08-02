ТОП-10 самых продаваемых китайских автомобилей в 1 половине 2020 года

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе-июне в нашей стране было продано 18,3 тыс. новых легковых автомобилей китайских брендов – на 14% больше, чем в 1 половине 2019 года. Как отмечают эксперты агентства, на их долю пришлось 3,1% российского рынка (отметим, что в прошлом году эта доля была на 1% меньше).

Лидерство среди китайских моделей - у Haval F7. По итогам полугодия реализовано почти 2,7 тыс. таких автомобилей (рост в 30 с лишним раз). На втором месте - Geely Atlas, приобретенный россиянами в количестве 2,6 тыс. шт. (-21%) В тройку лидеров вошел также Haval H6 с результатом 1,8 тыс. экземпляров (-30%). На четвертом месте - Chery Tiggo4 (1,6 тыс. шт.), продажи которого в нашей стране выросли почти в 7 раз. В пятерку самых популярных вошел также Changan CS35 plus (1,3 тыс. шт.).

Шестая позиция - у Haval F7x (1,2 тыс. шт.). В ТОП-10 вошли также Geely Emgrand x7 (849 шт.; +119%), Geely COOLRAY (819 шт.), Chery Tiggo7 (468 шт.; -1%) и DFM AX7 (449 шт.; -45%), продажи которых в нашей стране за истекшее полугодие не превысили 1000 экземпляров.

Отметим, что в десятке лидеров три модели продаются на российском рынке меньше года, три - показывают положительную динамику, причем высокую, оставшиеся четыре ушли в «минус», в диапазоне от 1 до 45%. Если сравнить результаты этой десятки с динамикой лидеров европейских или японских марок, можно сказать, что «китайцы» в январе-июне нынешнего года на рынке России чувствовали себя себя заметно лучше других.

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