Во второй половине июля 10 брендов изменили цены на свои модели

По результатам мониторинга цен на новые автомобили в России специалисты сайта «Цена Авто» выяснили, что во второй половине июля* среди официально представленных на российском рынке автопроизводителей у десяти обновились прайс-листы на автомобили.

В массовом сегменте цены на отдельные модели повысили Changan (1,5 - 3,4%), Honda (2,0%), KIA (0,5 – 1,8%) и Nissan (2,4 – 3,0%). Прибавку получили по одной модели из продуктовых линеек GAC (4,0 – 5,3%) и Subaru (4,6 – 4,9%). Среди премиум-марок рост цены был отмечен у Mercedes-Benz С-класса (2,2 – 7,9%) и MINI One (1,9%).

А вот у двух брендов произошло разнонаправленное изменение цен. Так, японский Mitsubishi поднял стоимость одной из комплектаций пикапа L200 (+0,8%), и при этом снизил цену на кроссовер Outlander на 3,4%. Более существенные изменения произошли у немецкого BMW. Здесь сразу 5 моделей в отдельных комплектациях стали доступнее на 0,2 – 3,7%, и только две - подорожали на 0,3 – 5,8%.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 16 по 31 июля 2020 года