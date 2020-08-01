УАЗ возобновит работу после корпоративного отпуска

Ульяновский автозавод в понедельник, 3 августа, возобновит работу после планового корпоративного отпуска, который проходил на предприятии с 27 июля. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», добавив, что в период летних каникул на УАЗе были проведены необходимые ремонтно-профилактические работы.

В июне Ульяновский автозавод реализовал на российском рынке 2770 автомобилей, что на 12% ниже показателя годичной давности. По итогам шести месяцев 2020 года в России было продано 12284 ульяновских внедорожника (-27%). В результате рыночная доля УАЗа составила 1,9% против 2,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в июне появилась модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

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