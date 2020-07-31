Калужский завод Volkswagen уходит на летние каникулы

Калужский завод Volkswagen Group Rus будет находиться в запланированном летнем отпуске с 3 по 21 августа 2020 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Volkswagen Group Rus, добавив, что после окончания отпуска производство будет работать в обычном режиме (5 дней в неделю).

Напомним, на данный момент на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Максимальная производственная мощность предприятия составляет 225 тыс. автомобилей в год.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первой половине 2020 года компания Volkswagen Group Rus начала производство и продажи в России лифтбека Skoda Rapid второго поколения, а также нового Volkswagen Polo, который представлен теперь в кузове «лифтбек».

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