География сервиса Hyundai Mobility расширилась до 15 городов

Компания «Хендэ Мотор СНГ» продолжает расширять географию первого в России сервиса онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility. К списку из 13 крупных городов, в которых сервис уже представлен, добавились еще два: Пермь и Воронеж, сообщает пресс-служба Хендэ Мотор СНГ».

В Воронеже к проекту Hyundai Mobility присоединились дилерские центры «Автомир Воронеж» и «Ринг Авто», в Перми – ДЦ «Сильвер Моторс». С учетом появления новых пунктов выдачи, общее количество дилерских центров Hyundai, участвующих в программе подписки, составило 40 центров в 15 городах. Кроме Перми и Воронежа, сервис уже активно работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Симферополе, Самаре, Уфе, Новосибирске, Калининграде и Екатеринбурге.

Плановое расширение географии Hyundai Mobility происходит параллельно с проведением масштабной кампании «Лету быть!» от Hyundai. В рамках инициативы бренд составил 40 увлекательных маршрутов по городам России, включая Пермь, Воронеж и другие регионы, в которых действуют пункты выдачи автомобилей по подписке. Чтобы отправиться в путешествие, можно воспользоваться услугами сервиса Hyundai Mobility. Разработанный Hyundai новый формат автовладения позволяет быстро получить автомобиль на период от одного дня до года и использовать его как свой собственный без лишних забот. Весь процесс управления подпиской, начиная от регистрации, оплаты и заканчивая получением автомобиля на парковке дилерского центра, проходит онлайн с помощью приложения, доступного для скачивания в Google Play и App Store.

В стоимость подписки по любому тарифу входят страхование КАСКО без франшизы, отсутствие залога и первоначального взноса, транспортный налог, техническое обслуживание, сезонные шины, круглосуточная помощь на дорогах и некоторые автомобильные аксессуары. Помимо традиционных тарифов Country (от одного дня до месяца) и Freedom (от месяца до года), в летний период до 31 августа действует сезонный тариф Leto. По его условиям можно взять автомобиль в пользование на один месяц и продлить подписку по той же цене. Тарифный план Leto также отличается расширенным до 5000 км/мес. лимитом пробега. Летом ежедневный пробег увеличен и для посуточной аренды Country – с 250 до 500 км/день. Для подписки предлагается вся SUV-линейка Hyundai, включая модели Creta, Tucson и Santa Fe, а также вместительный микроавтобус H-1 и седан Hyundai Sonata.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Hyundai, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».