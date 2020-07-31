Елена Кравец покидает Jaguar Land Rover Россия | АВТОСТАТ

Елена Кравец покидает Jaguar Land Rover Россия

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Елена Кравец покидает Jaguar Land Rover Россия

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Директор по маркетингу и продукту Jaguar Land Rover Россия Елена Кравец приняла решение покинуть компанию. За свою десятилетнюю карьеру она успешно реализовала множество проектов, направленных на продвижение премиальных британских брендов Jaguar и Land Rover на российском рынке. О новом назначении на должность директора по маркетингу и продукту Jaguar Land Rover Россия будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба компании.

По итогам первого полугодия 2020 года компания Jaguar Land Rover Россия реализовала 3246 автомобилей (-33%). Так, в отчетный период российские клиенты приобрели 2802 внедорожника Land Rover – на 29% меньше, чем годом ранее. Реализация автомобилей Jaguar составила 444 единицы (-49%), согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле компания Jaguar Land Rover Россия запустила новый сервис подписки на автомобили, разработанный совместно с ВТБ Лизинг – Land Rover Mobility. Сервис ориентирован на юридических лиц и позволяет за фиксированную ежемесячную плату пользоваться всеми преимуществами нового автомобиля без необходимости его приобретать.

В каких городах есть дилерские центры Jaguar и Land Rover, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: кадровые назначения премиум-марки маркетинг кадровые перестановки jaguar jaguar land rover land rover

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