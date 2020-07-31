Завод «ЛАДА Ижевск» в 1 полугодии снизил выпуск автомобилей в 1,5 раза | АВТОСТАТ

Завод «ЛАДА Ижевск» в 1 полугодии снизил выпуск автомобилей в 1,5 раза

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Завод «ЛАДА Ижевск» в 1 полугодии снизил выпуск автомобилей в 1,5 раза

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Завод «ЛАДА Ижевск» по итогам первого полугодия 2020 года выпустил 42603 автомобиля. Ранее сообщалось, что за аналогичный период прошлого года с конвейера предприятия сошло более 66 тыс. машин. Таким образом, за шесть месяцев 2020 года завод «ЛАДА Ижевск» снизил объем производства более чем на 35% или в 1,5 раза, пишет агентство «Финмаркет».

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» выпускает седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. По итогам первого полугодия 2020 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 42615 машин (-24%). Модель занимает вторую строку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (после LADA Granta).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне завод «ЛАДА Ижевск» выпустил 450-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta с момента начала производства этой модели в сентябре 2016 года. Юбилейным стал внедорожный универсал LADA Vesta SW Cross в комплектации Luxe, оснащенный автоматической бесступенчатой трансмиссией, двигателем 1,6 л (113 л.с.) и окрашенный в цвет синий металлик «Дайвинг». Как отмечается, модификация LADA Vesta SW Cross является самой популярной в флагманском семействе LADA после седана.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили LADA можно в каталоге «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз производство лада ижевск lada vesta

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