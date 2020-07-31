Дилеры Toyota завоевали самое большое количество наград в премии «АВТОДИЛЕР ГОДА»

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совсем недавно сообщало об итогах 6-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020». Между тем, особого внимания заслуживает тот факт, что самое большое количество наград здесь завоевали дилеры Toyota.

Как отмечают эксперты агентства, сразу 8 дилеров Toyota стали победителями в трех номинациях. Так, в номинации «Организация продаж новых автомобилей» лучшими дилерами являются Тойота Центр Внуково (регион Москва) и Тойота Центр Красноярск (Восточный регион).

В номинации «Организация продаж автомобилей с пробегом» победу одержали Тойота Центр Волгоградский (регион Москва), Тойота Центр Ульяновск (Приволжский регион) и Тойота Центр Кубань (Южный регион).

В номинации «Организация сервиса» победителями признаны Тойота Центр Ясенево (регион Москва), Тойота Центр Вологда (Центральный регион) и Тойота Центр Тюмень Юг (Восточный регион).