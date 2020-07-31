Дилеры Toyota завоевали самое большое количество наград в премии «АВТОДИЛЕР ГОДА»

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совсем недавно сообщало об итогах 6-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020». Между тем, особого внимания заслуживает тот факт, что самое большое количество наград здесь завоевали дилеры Toyota.
Как отмечают эксперты агентства, сразу 8 дилеров Toyota стали победителями в трех номинациях. Так, в номинации «Организация продаж новых автомобилей» лучшими дилерами являются Тойота Центр Внуково (регион Москва) и Тойота Центр Красноярск (Восточный регион).
В номинации «Организация продаж автомобилей с пробегом» победу одержали Тойота Центр Волгоградский (регион Москва), Тойота Центр Ульяновск (Приволжский регион) и Тойота Центр Кубань (Южный регион).
В номинации «Организация сервиса» победителями признаны Тойота Центр Ясенево (регион Москва), Тойота Центр Вологда (Центральный регион) и Тойота Центр Тюмень Юг (Восточный регион).
Toyota также проводит собственное исследование удовлетворенности клиентов, в рамках которого вручается престижная европейская премия Ichiban. Ей награждаются три дилера, показавшие лучшие результаты в области работы с клиентами. Этому предшествует кропотливый сбор данных, включающий опрос покупателей и владельцев, а также анализ собранных показателей. По результатам 2019 года наградой были отмечены Тойота Центр Йошкар-Ола, Тойота Центр Минск и Тойота Центр Вологда. Последнему удалось добиться примечательного результата, будучи отмеченным одновременно и клиентами, и экспертами премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020».
«Для нашей компании клиент всегда стоит на первом месте. Каждый, кто посещает дилеров Тойота, с первой минуты ощущает уникальное фирменное гостеприимство и профессионализм сотрудников. Качество обслуживания, скорость работы и высокий уровень специалистов достигаются с помощью постоянного совершенствования, лежащего в основе ДНК Тойота. Поэтому все, кто приобрел наш автомобиль, могут рассчитывать на то, что сервис компании полностью соответствует ее продуктам, он качественный, высокотехнологичный и комфортный. Мы благодарны нашим покупателям за доверие и высокую оценку нашей работы», - прокомментировала пресс-служба бренда Toyota.
Напомним, итоги 6-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020» были озвучены аналитическим агентством «АВТОСТАТ» и Авито Авто 28 мая в режиме онлайн. Генеральный партнер премии – ЛУКОЙЛ Смазочные материалы.
Полный список официальных дилеров Toyota (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».