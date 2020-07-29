Chery Tiggo 4 получит более бюджетные версии

Бестселлер Chery – кроссовер Tiggo 4 – получит в России еще две комплектации, которые, скорее всего, станут самыми доступными в линейке. Как пишет портал «Китайские автомобили», это следует из обновленного Одобрения типа транспортного средства, появившегося в базе Росстандарта.

Как указано в ОТТС, новые модификации Tiggo 4 оснащаются атмосферным мотором объемом 1,5 л, который выдает не 122 л.с., как сейчас, а 113 л.с. Максимальный крутящий момент – 138 Нм – достигается на отметке 3800 об/мин. В паре с двигателем работают модернизированные 5-ступенчатая «механика» и вариатор. Независимую пружинную заднюю подвеску сменит полузависимая. Кроме того, для таких кроссоверов будут доступны 16-дюймовые колесные диски, тогда как сейчас на машину ставят 17- и 18-дюймовые.

Напомним, кроссовер Chery Tiggo 4 стартовал на российском рынке в августе прошлого года. В настоящее время модель представлена в четырех комплектациях – Start, Comfort, Techno и Cosmo – по цене от 999 тыс. 900 рублей до 1 млн 259 тыс. 900 рублей за автомобили 2020 модельного года.

Кроссовер Chery Tiggo 4, также как и Tiggo 7, базируется на модульной платформе T1X. Габариты автомобиля: длина равна 4298 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1647 мм, колесная база – 2610 мм. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 340 до 1100 литров. Клиренс у кроссовера Chery Tiggo 4 равен 190 мм. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – независимая многорычажная.

Внешний вид Chery Tiggo 4 отличают хромированная радиаторная решетка в стиле матрицы, несколько агрессивный стиль передних фар в сочетании со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также оригинальные трехмерные задние фонари, соединенные между собой хромированной планкой.

Стоит отметить, что Россия стала первой страной за пределами Китая, в которой представлен кроссовер Tiggo 4 нового поколения. Модель адаптирована к российским климатическим и дорожным условиям. Так, при изготовлении кузова Chery Tiggo 4 используется высококачественная оцинкованная сталь с низким содержанием углерода, обладающая высокой стойкостью к коррозии. Перед покраской для дополнительной защиты от коррозии, улучшения твердости и износостойкости металла на корпус автомобиля наносится слой грунта на основе фосфата цинка. Применение технологии фосфатирования также способствует увеличению долговечности лакокрасочного покрытия. Такой подход к процессу производства и подготовки кузовов Tiggo 4 позволяет производителю дать гарантию на автомобиль сроком 5 лет или 150 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Кроме того, в кроссоверах Tiggo 4 для российского рынка используются высококачественные тепло- и звукоизоляционные материалы, уплотнители дверей и стекол, что позволяет удерживать тепло достаточно продолжительное время.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».