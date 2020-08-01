Datsun в 1 полугодии снизил продажи в России на 31%

Российские дилеры Datsun в первом полугодии 2020 года реализовали 7462 автомобиля, что на 31% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 1,2% против 1,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках новой стратегии, направленной на дальнейшее развитие и укрепление бренда Nissan на российском рынке, принято решение о завершении производства автомобилей под брендом Datsun на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти в декабре 2020 года. Поставки дилерам продолжатся до марта 2021 года, а розничные продажи продлятся до момента реализации дилером последнего автомобиля со склада. Как отмечается, компания продолжит предоставлять услуги послепродажного обслуживания и продаж запчастей для более чем 130 тыс. владельцев Datsun через сеть авторизованных дилерских центров Nissan. Политика предоставления гарантии останется без изменений.

Напомним, бренд Datsun представлен на российском рынке седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO. Автомобили оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 или 106 л.с., который сочетается как с механической коробкой передач, так и с автоматической трансмиссией. Безусловным бестселлером Datsun является седан on-DO, чья доля достигает 80% от общего объема продаж марки.

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